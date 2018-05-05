ديبلوماسي “مخضرم” متخوّف على لبنان: إسرائيل أشعلت الشرارة وأطلقت “فقاعة الصابون”

كتب نبيل هيثم في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “على حافة الحرب!”: “أكثر مَن يخشاه أحدُ الديبلوماسيين المخضرمين، هو أن يشعرَ اللبنانيون فجأةً بأنّ البساط يُسحب من تحت أرجلهم، ويجدون أنفسهم أمام أكثر اللحظات خطورة، تبعاً للتطوّرات المتلاحقة من حوله وخصوصاً من الجانب الإسرائيلي”.

ما يزعج الديبلوماسي نفسه ايضاً، هو أنّ اللبنانيين، وعلى اختلاف اتّجاهاتهم، منصرفون بكل طاقتهم وقدراتهم الى انتخاباتهم، دون تسخير ولو جزء بسيط من هذا الاهتمام الى الجلبة التي يحدثها الإسرائيليون، والتي تغطي الكثير من المخاطر، وقد سبق أن أشار الى ذلك الرئيس نبيه بري في خطاب يوم القسم في صور قبل ايام. وكذلك السيد حسن نصرالله.

الشرارةُ، كما يقول الديبلوماسي، يشعلها الإسرائيليون فوق الملف النووي الإيراني، بما يؤشر بأنّ إسرائيل على حافة الحرب.

ويستشهد الديبلوماسي بتطوّرات الأيام الأخيرة، فيقول: قبل أيام أطلّ رئيس الحكومة الإسرائيلية وأطلق ما سُمِّيت “فقاعة صابون” تحريضية على إيران، حين عرض ما أسماها “50 ألف وثيقة” حول القدرات النووية العسكرية لإيران.

يقول الديبلوماسي بناءً على رصده التفاعل الدولي مع نتنياهو، إنه لم يُقنع أحداً، فهذه الفقاعة بدت بالنسبة إلى الكل، حتى حلفاء إسرائيل الغربيّين، أشبه برسم “القنبلة النووية” الذي جعله أضحوكة العالم، قبل سنوات، حين عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مسعىً بائس، لحشد الرأي العام العالمي، للتشويش على الاتّفاق النووي، الذي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على وشك إبرامه.

ويضيف: اليوم، يعتقد نتنياهو أنه في وضع أقوى من السابق، فإذا كان باراك أوباما قد أحبط آماله إزاءَ استمرارية الضغط أو حتى إعلان الحرب على الجمهورية الإسلامية، فإنّ دونالد ترامب يجاهر علناً بنزعته العدوانية ضد “السلام النووي”، والكل يترقّب ما سيقرّره بشأن “اتّفاق فيينا” بعد أيام، في ظلّ تكهّنات متعدّدة، يذهب بعضها باتّجاه توقع قرار “متطرّف” بالانسحاب من الاتّفاق، وهو أمرٌ مستبعد بالنظر إلى الموقف الغربي العام المؤيّد للتسوية النووية، بينما يذهب بعضها الآخر باتّجاه توقع مجرّد “خطوات تصعيدية محدودة” للضغط باتّجاه “تعديل” الاتّفاق أو “تحسينه”.