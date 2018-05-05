رائحة الأمطار ستعود: طقس ربيعي حار يتحوّل الى شتويّ في هذا الموعد!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس الدافئ والمغبرّ يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل يتخلله تساقط الأمطار الموحلة قبل ظهر اليوم السبت تكون محلية وعابرة ويستقر خلال ساعات الظهيرة ولغاية فجر الإثنين حيث من المنتظر ان تغطي قيم ضغط منخفض البحر الأحمر المتدنية شمال مصر وليبيا والحوض الشرقي للمتوسط وشمال المملكة السعودية الأمر الذي سيستقطب نحو سيناء تيارات شمالية باردة واخرى جنوبية حارة رطبة من المحيط الهندي صعوداً نحو البحر الأحمر، فيتشكل منخفض جوي يتحوّل الى عالي الفعالية في سوريا بخاصة في المناطق الشرقية.

أضاف: ينتظر لبنان رائحة فصل الشتاء خلال الأيام المقبلة وسوف تتمركز الأمطار فوق الساحل اللبناني الجنوبي والبقاع، كدرجة اولى، لأنّ المنخفض الجوّي سيبدأ من سيناء وفلسطين صعوداً نحو الجنوب والبقاع (الوسط والغربي والشرقي)، ويتمدّد نحو يبرود ودمشق ودرعا والسويداء وتدمر حيث ستكون الأمطار اكثر غزارة مصحوبة بعواصف رعدية وسرعة رياح تصل الى 80 كلم في الساعة وتساقط للبرد، امّا الساحل اللبناني الوسط والشمالي والجبال الغربية ستشهد امطاراً كدرجة ثانية.

ومن المنتظر ان تصل الرياح الغربية المغبرة من شمال افريقيا نحو لبنان اعتباراً من صباح الاثنين، لذلك سوف تشهد المناطق اللبنانية امطاراً موحلة بينما تضرب عاصفة رملية من الدرجة الأولى مناطق السويداء ودرعا في الجنوب السوري وشرق الأردن اعتباراً من مساء السبت وصباح الأحد وتحوّل الأجواء الى صفراء بسبب كثافة الرمال في الجوّ تليها امطار موحلة مع عواصف رعدية.

طقس يوم الأحد، مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة التي تراجعت اليوم السبت بمعدل 6 درجات وتكون على الشكل التالي:

الساحل: 27/20

الجبال 1200 متر: 22/16

البقاع: 28/17

الرطوبة: 40% بسبب الغبار.

الرياح غربية سرعتها بين 15 و 30 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1013hpa

اذاً، سيشهد لبنان طقساً متقلّبا اعتباراً من يوم الإثنين ولغاية الأحد.