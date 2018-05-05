قدّم بلاغاً بفقدان إبنته.. وبعد تحرك القوى الأمنية كانت الصدمة!

في الثاني من شهر آذار الماضي، تقدّم السوري “ع.م” ببلاغ امام مخفر حارة حريك عن إختفاء إبنته “آلاء.م” البالغة من العمر 18 سنة، ليعلم لاحقاً أنه تم اختطافها من قبل أحدهم وهو سوري الجنسية يدعى عبد الهادي.م (30 سنة) ويقطن في مخيّم برج البراجنة.

بعد أسابيع على إختفائها تمكّنت عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من القبض عليه داخل المخيّم ومعه آلاء فإقتيدا إلى التحقيق ليتبيّن أنّ الفتاة لم تختطف كما ورد في بلاغ الوالد بل هي من هربت إلى عبد الهادي وإختبأت في منزله.

السبب الذي دفعها إلى ذلك حسب ما ورد في التحقيقات معها لدى القوى الأمنية، وكذلك أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان هو أنها كانت على علاقة غرامية بالمدّعي عليه وقد دعاها إلى منزله بهدف الزيارة قبل ان يدس المنوّم في العصير لتدخل في غيبوبة ويغتصبها وفق التفاصيل التي حصل عليها “رادار سكوب”.

وبحسب افادتها، عادت إلى المنزل لعدة أيام ثم هربت خوفاً من ردة فعل ذويها في حال إفتضح أمرها، لاجئة إلى منزل عبد الهادي حيث تعلّمت تدخين الحشيشة بشراهة بعدما شاهدته يدخنها فسألته عنها.

وتشير معلومات موقع “رادار سكوب” الى أن المدعي عليه لم يبخل في تقديم أكثر من سيجارة لها حتى أصبحت شبه مدمنة عليها. كما إعترف بدوره أنه يتاجر بها في أرجاء المخيّم وخارجه وأن الفسلطيني الملقب بـ “الحنش” هو من يدير أعماله مع زبائن المخيّم وفي الضاحية الجنوبية (متوار عن الأنظار حالياً).

وقد سطّر قاضي التحقيق في بعبدا مذكرة تحر دائم بحق “الحنش” لكشف كامل هويته والقبض عليه، فيما طالب بمحاكمة آلاء وعبد الهادي بتهم تعاطي الحشيش والإتجار بها، أما جرم الإغتصاب فلم يشر إليه لعدم كفاية الأدلة وربما بموافقتها حصل ما حصل.

المصدر: رادار سكوب