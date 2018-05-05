ياسمين بو ذياب – “رادار سكوب”:

تتّجه أنظار اللبنانيين إلى يوم الأحد في السادس من أيار، يوم لطالما انتظره الجميع لممارسة حقّهم في الاقتراع للانتخابات النيابية بعدما حرمهم رجال السلطة منه على مدى تسع سنوات.

الأحد هو عرس لبناني كما أطلق عليه البعض، هو يوم مصيري يحدّد أسماء ممثّلي الشعب على مدى 4 سنوات مقبلة.

الانتخابات لعبة، وأهم قوانينها يكمن في احتمالات الربح والخسارة، فمن أصل 976 مرشحًا من مختلف المناطق اللبنانية والدوائر الانتخابية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، رسا عدد المنضمين ضمن لوائح على 583 مرشحاً، سيصل 128 نائبًا إلى الندوة البرلمانية.

احتمالات الربح والخسارة واردة في أذهان جميع المرشحين، خصوصًا في ظلّ القانون النسبي المُعتمد الذي يضعهم في دائرة الخطر، ليمسوا قلقين من النتائج، إذ لا نتيجة مضمونة ولا يعلم أحد ما ستخبئه صناديق الاقتراع من مفاجآت. الكلمة الأولى والأخيرة لأصوات الناس وخياراتهم.. لكن ماذا بعد السادس من أيار؟

إلى النواب الجدد الذين سيتولون السلطة على مدى 4 سنوات مقبلة، صحيح أنكم اجتزتم الاختبار الأول ونجحتم في الانتخابات النيابية، إلا أن ما يجب عليكم معرفته هو أن الأمور لم تنته هنا. أنتم ستخوضون اختبارًا أكثر جدّية وصعوبة، اختبار ليس ليوم واحد أو لبضع ساعات، إنما امتحان جدّي سيمتدّ على مدى أربع سنوات، وحذار من الفشل.

ربما قد اعتدتم على وجود أشخاص “تابعين” لكم، يرضخون لأوامركم وأقوالكم، ويغضّون النظر عن أفعالكم وفسادكم، إلا أن ما لا تعرفونه، أو ما تحاولون تجاهله، هو وجود فئة كبيرة من أبناء الشعب اللبناني تتربّص لكم وستراقب أفعالكم، فئة وصلت إلى مستوى عالٍ من الوعي وتتحضّر لمحاسبتكم بعد 4 سنوات، لتقيّم أداءكم طيلة هذه الفترة.

اللبنانيون جميعهم يعقدون آمالهم عليكم، أنتم ستنطقون باسمهم وستحرصون على مصلحتهم، فإياكم إبداء المصلحة الخاصة على حساب مصلحة الشعب العامة.

أيها المجلس النيابي العتيد، أيها النواب الجدد، أحسنوا التمثيل وكونوا على قدر المسؤولية كي لا تخذلوا محبيكم ومؤيديكم.

نلتقي بعد 4 سنوات، وإلى الحين، كل استحقاق برلماني والشعب ولبنان بخير..