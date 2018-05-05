هيئة الإشراف: لا يحقّ لأيّ مرشح التصريح حتّى إقفال الصناديق

دعا أمين سر “هيئة الإشراف على الانتخابات” عطالله غشام جميع وسائل الإعلام إلى “التقيّد بالصمت الإنتخابي تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، مذكِّراً بأنّه “لا يحقّ لأي مرشح أو فاعل في الشأن السياسي كرئيس حزب أو رجل سياسة أن يتحدَّث أو يصرح لوسائل الإعلام أو يدعو إلى الاقتراع، أو أن يصرح لأي وسيلة إعلامية من داخل صناديق الاقتراع”.

وأوضح أنّه “يمكن نقل الصورة أي نقل العملية الانتخابية وليس تصريحه إطلاقاً، وذلك حتى إقفال صناديق الاقتراع في السابعة من مساء غد الأحد”.

وقد انطلق يوم الصمت الانتخابي منذ منتصف ليل أمس الجمعة – السبت حيث نصَّت المادة 78 من قانون الانتخابات على أنّ “فترة الصمت الانتخابي تبدأ من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، حيث يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أيّ إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية”.

وتعتزم “هيئة الإشراف على الانتخابات” ومراقبوها مراقبة عملية الصمت من خلال مواكبة عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتغطيتها مباشرة اليوم وغداً في اليوم الانتخابي.

وعن استحداث قسم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في قسم هيئة الإشراف يقول غشام إنّ “العملية اليوم هي عملية مباشرة لمراقبة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنّنا نراقب منذ 3 أشهر بشكل دقيق ومتطور وعالي الجودة، وكلّ الخروقات والمخالفات موثقة”.