اقفال باب أحد مراكز الاقتراع في الجنوب ٣

يشهد قلم اقتراع بلدة القنطرة قضاء مرجعيون ازدحاما وحركة اقبال كثيفة مترافقة مع بطء في عملية الاقتراع مما أدى الى حالات فوضى في صفوف الناخبين الذين اصطفوا بطوابير مما أجبر رئيس احد الاقلام الخاصة بالاناث على اقفال باب القلم والطلب من العناصر الامنية تنظيم الحضور.

وبعد استفساره من قبل ليبانون ديبايت قال رئيس القلم أن الخطوة هدفها السماح للمقترح والمندوبين ولنا بالتركيز وللقوى الامنية تنظيم الحضور في الخارج.

وقد اقترع في مركز مهنية القنطرة الرسمية ٤٦٠ ناخب من اصل ٢١٩٠ اي ما نسبته ١٨.٢٦٪؜ حتى الساعة.

المصدر: ليبانون ديبايت