الداخلية: لينتخب المتواجدين في محيط مراكز الاقتراع وباحاتها بعد الساعة السابعة

اعلنت غرفة العمليات المركزية في ​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان انه بناءً لتعليمات وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، وبسبب الزحمة الكبيرة أمام ​مراكز الاقتراع​ ووجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم بعد، وهم يتواجدون في محيط المراكز، يُطلب إلى جميع رؤساء مراكز الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية إدخال هؤلاء إلى الباحة فوراً قبل الساعة السابعة مساءً، أما في حال عدم وجود باحات فيعتبر محيط مركز الاقتراع بمثابة باحة الاقتراع المنصوص عنها في المادة 97 من القانون 44 / 2017، على أن تبقى عملية الانتخاب قائمة لحين تمكين الناخبين كافة من ممارسة حقّهم في الاقتراع.