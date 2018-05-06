الشتوية رجعت بأيار: أمطار غزيرة الأسبوع المقبل والحرارة تتراجع 12 درجة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان نواة منخفض البحر الأحمر تستقر بين شمال المملكة السعودية وقبرص وسوريا وتتراجع قيم الضغط الجوّي الى 1003hpa وينتج عنه ما يلي:

– هبوب رياح شمالية غربية من جنوب اوروبا، حيث الضغط المرتفع يصل الى 1016hpa، نحو المتوسط فسيناء وفلسطين حيث الضغط المنخفض يصل الى 1006hpa

-هبوب رياح جنوبية شرقية من بحر العرب نحو الأردن.

– هبوب رياح جنوبية من المحيط الهندي نحو شمال البحر الأحمر فلسطين .

– تشكل منخفض جوّي فوق الأردن وفلسطين مساء الأحد

– تتمدد السحب الركامية فوق الأردن بخاصة اربد وعمان وفلسطين وتتساقط امطار مع عواصف رعدية وبرَد غزير.

– يستمر تدفّق هذا الرياح حتى فجر الإثنين بحيث تغطّي السحب الركامية جنوب لبنان والبقاع الغربي والوسط والشرقي وتصل الى يبرود والنبك ودمشق والسويدا ودرعا ومن المنتظر ان تشهد هذه المناطق امطاراً غزيرة وعواصف رعدية وتساقط كثيف للبرد.

– تشتدّ الرياح الغربية وتبدأ السحب الركامية التي تغطي جنوب تركيا نتيجة مرور منخفض جوّي فوق تركيا وقبرص ان تتمدّد ظهر الإثنين نحو الساحل اللبناني وعكار فتتساقط امطار تكون غزيرة بعض الأحيان وتتمركز فوق الجبال الشمالية والغربية ولمناطق الضنية وبشري وزغرتا حصة جيدة من الأمطار.

– تسبب الرياح الغربية الباردة تراجعاً بدرجات الحرارة بمعدل 12 درجة ليوم الثلاثاء .

– خطر تشكل السيول في دمشق والبقاع الشرقي بسبب غزارة الأمطار.

– يتحوّل المنخفض الجوّي في شرق الأردن وسوريا الى عالي الفعالية فتضرب غزارة الأمطار الطوفانية هذه المناطق يوم الثلاثاء ويتمركز المنخفض في العراق حيث ستكون الأمطار اكثر غزارة في سنجار واربيل فتتشكل السيول والفيضانات ويتساقط البرد بأحجام كبيرة.

– عواصف رملية من الدرجة الثانية سوف تتشكل في شمال المملكة السعودية نتيجة التقاء وتصادم الرياح الجنوبية بالشمالية الغربية.

يستمر الطقس الممطر حتى قبل ظهر الأربعاء.

الحرارة على الساحل:24/21

الجبال 1200 متر: 18/14

البقاع: 22/16

الرطوب: 70 الى 90%

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرياح: غربية سرعتها: 45 كلم في الساعة.