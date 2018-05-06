المشنوق: عند الساعة الخامسة سنقول كلاما آخر عن نسبة الإقتراع

أكد وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ في مؤتمر صحفي له من ​بعبدا​ “أنني سأتحدث عند الساعة الخامسة عصرا، وعندا سنقول كلام آخر عن نسبة الإقتراع”، مشيراً الى أنه “بعد الظهر النتائج تكون مختلفة”.

وأوضح المشنوق ان “هناك 800 الف ناخب جدد وهناك مرشحين من كل الجهات، وغير معقول أن الناس لا تجد أحد يعجبها من المرشحين، من لديه اعتراض على أداء السلطة سيجد مرشحا له”، معتبراً أنه “ليس هناك مقاطعة للإنتخابات بسبب عتب على الدولة، وهذه ليست مسؤولية الدولة، بل هذا الإنتخاب هو تشكيل لجملس النواب أي السلطة التشريعية”.

ورأى أنه “خطر كبير أن يتخلى ال​لبنان​يون عن ديمقراطيتهم وعدم ممارستهم حقه بالإقتراع”.

وفيما يتعلق بإصدار الهويات، لفت المشنوق الى ان “30 ألف مواطن تقدموا بطلب الهويات، ولكن لا يقدر اللبناني ان يقرر ان يقدم على الهوية قبل ب 15 يوم، ونحن قدرتنا بالحد الاقصى على الطباعة هي 250 هوية باليوم”.

وأكد أنه “غير صحيح ان أسماء الناخبين كانوا موجودين على موقع ​وزارة الداخلية​، وغير موجودين على اللوائح”.

وأشار الى “اننا نتمنى خلال أيام أن نأخذ قرار بمكننة الأحوال الشخصية، وهي تاريخ كل لبنان”.