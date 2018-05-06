الناخبون مُنعوا من إدخال هواتفهم إلى هذه المراكز.. و”الخِيَم” توجههم!

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مراكز الاقتراع في منطقة اقليم الخروب تشهد حركة اقبال خجولة منذ فتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا، مشيرةً إلى أنّ عملية الاقتراع تستغرق وقتا بسبب الاجراءات المتبعة في كيفية الانتخاب بهذا القانون الجديد.

كما سجل حضور للمندوبين والماكينات الانتخابية للوائح التي عمدت الى توجيه المقترعين، واللافت في بعض القرى وجود خيم للوائح نصبت على مسافة من مراكز الاقتراع لمساعدة وتوجيه الناخبين.

وخيّم الهدوء على مراكز الاقتراع في بلدات عانوت وداريا ومزبود وشحيم وسط اجراءات امنية مشددة من قبل القوى الامنية.

يُذكر أنّه في مركز الاقتراع في مزبود، حضر مراقبون من هيئة الاشراف على الانتخابات حيث سجلوا عدة ملاحظات ومنها منع المواطنين من ادخال الهواتف الى مراكز الاقتراع.