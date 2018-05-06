بالفيديو: إشكال عنيف في قلم اقتراع بالشويفات

وقع إشكال في أحد أقلام الاقتراع في منطقة الشويفات، وتعمل قوى الأمن على فضّه.

وأفاد مصدر في الحزب الديموقراطي اللبناني لـ”النهار” أن رئيس أحد الأقلام في منطقة العمروسية في الشويفات لم يقم بتوقيع المظاريف في هذا القلم، ولم يتمّ التنبّه إلى عدم قانونية هذه الخطوة إلا بعد تصويت نحو 50 مقترعاً. وأوعزت القائمقام إلى رئيس القلم بإلغاء الصندوق ما أدى إلى احتجاج عدد من مناصري الحزب الديموقراطي الذين دخلوا القلم وحصل إشكال مع رئيسه.

وأضاف المصدر لـ”النهار لأن الحزب قدّم طعناً في هذا السياق.

وأفاد مصدر مطلع لـ”النهار” أن التصويت متوقف حالياً في القلم المذكور بانتظار استقدام صندوق آخر حيث سيصار إلى نقل هذه المظاريف إليه.

المصدر: النهار