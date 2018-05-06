بالفيديو: كيف اقترعت هذه السيدة العجوز “كرمال السيد”؟

انتشر فيديو لامرأة عجوز مقعدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي, اذ تجاوزت الانتخابات الخطوط الحمراء وداست على كرامات الناس وتخطّت معايير الانسانية.

ويبرز في الفيديو عناصر من الدفاع المدني يحملون العجوز إلى أحد مراكز الاقتراع في بلدة سحمر البقاعية على الحمّالة لتمارس حقّها في الاقتراع. وحين سئلت عن الجهة التي ستنتخبها، أجابت: “كرمال السيّد حسن. السيّد حسن يا راسي ويا مالي ويا خيّي ويا أعزّ من خيّي”.

وتتساءل أوساط عن كيفية اقتراع هذه العجوز العاجزة عن التحرك، وعن هوية المساعدين الذين اختاروا لها اللائحة ووضعوا لها العلامة على صوتها التفضيلي، وهي إن كانت طريقة مخالفة، يبقى الأهم أنها خارج عن أطر الانسانية.

وانهالت التعليقات بين مؤيدين ومعارضين, ومن أبرز التعليقات: “مش لو تتركوها بالبيت أريح الها … عمرها بعد بيحمل تروح وتجي؟”.

المصدر: ليبانون ديبايت