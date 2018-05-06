بالفيديو: مناصرو "القوات" يقتحمون مكتب فتوش للرشاوى في زحلة

وقع اشكال بين مناصري حزب القوات اللبنانية وآخرين تابعين للمرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة النائب نقولا فتوش في حوش الزراعنة ــ زحلة، على خلفية عمليات الرشاوى من قبل مناصري فتوش.

واقتحم مناصرو القوات أحد مكاتب مناصري فتوش في حوش الزراعنة، مطالبين إيقاف عمليات الرشى التي يقوم بها رجال فتوش، إذ يعمدون إلى إلزام الناس على الاقتراع لصالح الأخير بالقوة.

وعلم “ليبانون ديبايت” أنّ هذا الأسلوب المتبع من قبل فتوش يُستخدم في أكثر من مركز اقتراع في دائرة زحلة. كما يعملون على إدخال المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ويسلمونهم اللائحة ويطلبون منهم التصويت لفتوش.