“بعلبك الهرمل” في الصدارة و”بيروت الأولى” الأدنى.. اليكم نسب الاقتراع

بعد يوم انتخابي طويل، تخلله اشكالات متفرقة في أكثر من منطقة، أقفلت صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية، حيث شهدت دائرة بيروت الأولى أدنى نسبة تصويت، على عكس دائرة البقاع الثانية أي بعلبك الهرمل التي شهدت أعلى نسبة تصويت تخطت الـ60%.

وفي حصيلة شبه نهائية لنسب الاقتراع التي حققها هذا النهار ، فقد توزعت على الشكل التالي:

بيروت الاولى : 31.5%

بيروت الثانية: 37.15%

الشمال الأولى: 48.95%

الشمال الثانية: 52.3%

الشمال الثالثة: 45.62 %

الجنوب الأولى:46.18%

الجنوب الثانية: 44.71%

الجنوب الثالثة: 48.59 %

البقاع الاولى: 47.82 %

البقاع الثانية: 63.31 %

البقاع الثالثة: 47.27%

جبل لبنان الاولى : 52.76%

جبل لبنان الثانية: 47.64%

جبل لبنان الثالثة: 44.5%

جبل لبنان الرابعة: 46.19%

يشار الى ان نسب الاقتراع ارتفعت بعد الظهر، بعدما كانت خجولة صباحاً.