بهية الحريري: سيكون هناك مفاجئات

أكدت النائب ​بهية الحريري​، أن “كل شيئ جيد والانتخاب بالنسبة لنا هو حق كل انسان”، وأشارت الى أن “الهدوء موجود والجميع يستطيع التحرك بسهولة تامة”.

ونوهت الحريري في كلمة لها بعد الادلاء بصوتها في ​الانتخابات النيابية​ في صيدا، الى أنه “ليس هناك اي اشكالات على العملية الانتخابية”، واعتبرت أنه “لأن ​القانون الانتخابي​ جديد كان هناك لغط في البداية ونحن سنرضى بالنتائج كيفما كانت”. وشددت على أنه “سيكون هناك مفاجئات في النتائح لأنها المرة الأولى التي يتم تطبيق هذا القانون الانتخابي فيها”.

المصدر: ليبانون ديبايت