بهية الحريري: سيكون هناك مفاجئات

أكدت النائب بهية الحريري، أن “كل شيئ جيد والانتخاب بالنسبة لنا هو حق كل انسان”، وأشارت الى أن “الهدوء موجود والجميع يستطيع التحرك بسهولة تامة”.
ونوهت الحريري في كلمة لها بعد الادلاء بصوتها في الانتخابات النيابية في صيدا، الى أنه “ليس هناك اي اشكالات على العملية الانتخابية”، واعتبرت أنه “لأن القانون الانتخابي جديد كان هناك لغط في البداية ونحن سنرضى بالنتائج كيفما كانت”. وشددت على أنه “سيكون هناك مفاجئات في النتائح لأنها المرة الأولى التي يتم تطبيق هذا القانون الانتخابي فيها”.
المصدر: ليبانون ديبايت
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