حتى الثانية بعد الظهر.. اليكم نسب الاقتراع

اتت نسبة الاقتراع في كافة الدوائر اللبنانية بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة الثانية ظهرا على الشكل التالي:
بيروت الاولى: 19.70%
بيروت الثانية: 21.92%
البقاع الاولى: 26.01%
البقاع الثانية: 27.42%
البقاع الثالثة: 30.06%
الجنوب الاولى: 25.21%
الجنوب الثانية: 23.56%
الجنوب الثالثة: 25.71%
الشمال الاولى: 21.25%
الشمال الثانية: 20.15%
الشمال الثالثة: 23.40%
جبل لبنان الاولى: 26.30%
جبل لبنان الثانية: 24.97%
جبل لبنان الثالثة: 25.83%
جبل لبنان الرابعة: 27.02%
يذكر ان نسبة الاقتراع الاجمالية في لبنان هي 24.47%
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