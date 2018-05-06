عزالدين بعد اقتراعها: ان شاء الله نحتفل بالفوز بعد السابعة مساء

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المرشحة عن دائرة الجنوب الثانية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عزالدين اقترعت في بلدتها في شحور. وقالت عزالدين:”لا اريد مخالفة قانون الصمت الانتخابي، لأن الالتزام بالقانون قيمة يجب المحافظة عليها والالتزام بها حتى لو خالف الغير. وجل ما اريد ان اقوله اليوم لأهالي بلدتي وللجنوبيين وكل اللبنانيين، ان شاء الله ان يكون هذا اليوم عرسا ديموقراطيا نقبل به على صناديق الاقتراع ونمارس حقنا بكل حرية وفي جو حضاري. وان شاء الله تمر العملية الانتخابية بهدوء وبعد االسابعة نحتفل بالفوز”.