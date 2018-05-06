عون :نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب اهمال هذا الحق

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “اليوم يمارس فيه اللبنانيون أهم عملية وطنية سياسية، هذا اليوم يختار فيه اللبنانيون الاشخاص الذين سيمثلونهم 4 سنوات ومجلس النواب هو المؤسسة الام التي تتوزع منها كل السلطا لذلك هذا الامر مهم للبناني وهذا واجب مقدس”.

ولفت عون بعد ادلائه بصوته في حارة حريك، إلى ان “أغلب البلدان لديهم الاقتراع الزامي، ونحن نعطي الحرية بالاقتراع لكن لا يجب اهمال هذا الحق”.

وتوجه إلى الناخبين بالقول: “اختاروا اللائحة التي تريدون واختاروا الشخص التفضيلي لديكم، ونتمنى أن يكون الانتخاب وفق ارادتكم ولا احد يملي عليكم خياركم التفضيلي لا من الداخل ولا من الخارج”.