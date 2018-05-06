قائد الجيش: لن نتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن

تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون غرف عمليات المناطق، واطلع على التدابير المتخذة في سبيل إنجاح أمن العملية الانتخابية.

وأثنى العماد عون على جهود الضباط والعسكريين، وعلى التنسيق القائم بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية المعنية بهذه العملية.

وأعطى توجيهاته لناحية تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية، مشدداً على أن الجيش لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو عرقلة سير عمل هذا الاستحقاق من أي جهة أتت، مؤكداً حرص قوى الجيش على المتابعة الدقيقة والسريعة لمختلف الحوادث الطارئة.