قاسم بعد الادلاء بصوته: نتواصل مع وزير الداخلية لتمديد فترة الاقتراع ساعتين

أدلى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بصوته في أحد أقلام زقاق البلاط في دائرة بيروت الثانية، وصرح على الاثر: “القانون الجديد يقوم على قاعدة النسبية، والحماس هو من مجريات العملية الإنتخابية. أما من حيث آلية الانتخابات فهي معقدة، ونحن نجري اتصالات مع وزير الداخلية من أجل تمديد فترة الإنتخاب لساعتين، إتاحة في المجال للتصويت”.

وأشار الى أن “متابعة الانتخابات تتم عبر غرفة مركزية”، متمنيا “النجاح لمن يستحقون”.

وإذ دعا الى “التصويت بكثافة”، اعتبر أن “النسبة طبيعية قياسا لآلية العملية الإنتخابية”، وقال: “التمثيل في بيروت كان متنوعا والناس هي من يعبر لا العنتريات الإنتخابية”.

أضاف: “بيروت عربية، واللغة عربية، ولبنان في المنطقة العربية، وعائلاتنا متجذرة، والكل سيرى ذلك”.