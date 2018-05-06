معركة بيروت الثانية.. ليست نزهة ربيعية لتيار “المستقبل”

أن يسجَّل هذا العدد من اللوائح في دائرة بيروت الثانية تحديداً (تسع لوائح)، وهو الرقم الأعلى لبنانياً، إنما هو مؤشر على تطور مزاج الناخب البيروتي، بغضّ النظر عن النتائج.

خلافاً لمألوف العادة التي كانت تسود دائرة بيروت الثالثة (قبل ضمّها – وفق القانون الانتخابي الجديد – إلى دائرة بيروت الثانية)، لن تنحصِر المُنافسة الانتخابية بين فريقين ولائحتين. للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٥، تظهر في بيروت مناخات اعتراض متعددة الأبعاد، الأمر الذي جعل دائرة بيروت الثانية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد اللوائح (9). البارز فيها أن أكثر المرشّحين هم عن المقاعد السنية (٤٨ مرشحاً عن ستة مقاعد، أي بمعدل ثمانية مرشحين عن كل مقعد). في صلب هذا المشهد الانتخابي الحافل، تعبير عن تقلب مزاج الناخب السُّني في بيروت، بفعل عوامل كثيرة، لا تبدأ بتراجع حضور تيار “المُستقبل” وترهّل هيكليته التنظيمية وابتعاد زعامته عن الناس في مرحلة من المراحل، فضلاً عن أثر “الطلعات والنزلات” السياسية من تبني سليمان فرنجية رئاسياً إلى التسوية السياسية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وهذه الخيارات أضرّت بشعبية سعد الحريري، قبل أن تأتي عملية الاحتجاز ومن بعدها الاستقالة القسرية، لترتدّ إيجاباً على رئيس تيار “المستقبل”، باتساع التعاطف معه في الشارع اللبناني عموماً.

يُمكن مرشّحي تيار “المستقبل” عن هذه الدائرة، وبينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، اعتبار ارتفاع عدد اللوائح، أمراً جيداً ومؤشراً على التنوع في هذه البيئة. لكن الحديث تحديداً عن بيروت الثانية لا بد من أن يقود إلى أمر مهم. عُرفاً، بيروت الثانية حيوية جداً لتيار “المستقبل”. هي معقله وقلعته وعاصمته التي لطالما احتكر تمثيلها منذ عام 2005 حتى الآن، لكن منذ خروج الحريري من رئاسة الحكومة في مطلع عام 2011، بدأ الخط البياني بالانحدار. لم تتمكن قيادة تيار “المستقبل” من الإجابة عن تساؤلات جمهورها وانزعاجه وغضبه، حتى بات العنوان الوحيد الذي يحمله أهالي بيروت هو “المظلومية”، في السياسة والخدمات… والمعنويات.

لن تكون هذه المرة، معركة دائرة بيروت الثانية عبارة عن نزهة ربيعية سهلة. قياساً إلى عدد اللوائح والمرشّحين، ستشهد هذه الدائرة منافسة غير مسبوقة منذ عام 1992 تاريخ أول انتخابات بعد الطائف.

عدد الناخبين: 347.277 ألف ناخب يتوزعون تقريباً على الشكل التالي:

212 ألف سنَي

71 الف شيعي

الروم الأرثوذكس 17 ألف شخص

الموارنة 6400 شخص

والدروز 5400 شخص.

عدد المقترعين المفترضين: 180 ألف مقترع

الحاصل الإنتخابي المتوقع: 16.300 صوت

عدد المقاعد: 11

6 سنَة، 2 شيعة، 1 روم أرثوذكس، 1 انجيلي، 1 درزي.

عدد اللوائح: 9