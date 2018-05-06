ميريام سكاف تتعرض للاعتداء في زحلة!

تعرضت السيدة ميريام سكاف رئسة لائحة الكتلة الشعبية لاعتداء عليها في سيارتها ومواكبتها أثناء تواجدها امام مكتب الكتلة في حي الراسية الفوقا – زحلة وانهالوا بالضرب على سيارتها وعلى اثرها تدخلت القوى الامنية وابعدتهم عنها.

وصدر عن الكتلة الشعبية بيان أشارت فيه الى التعرض الى سيارة سكاف، وهجوم بالعصي على مكتب الكتلة الشعبية في سيدة النجاة مما ادى الى حصول اشتباكات في الحي.

وطالبت الكتلة الشعبية باعتبار هذه الوقائع بمثابة اخبار الى النيابة العامة وهيئة الاشراف على الانتخابات والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية.

استنكرت سكاف في مؤتمر صحافي ” الاعتداء عليها وعلى مناصريها من قبل مجموعة شباب، قاموا بترهيب شباب الكتلة والاعتداء على مكاتبنا، في وقت لم تتحرك القوى الأمنية”.

أضافت:” ان هذا الأمر قد يؤثر على الناس التي تخاف النزول الى الشارع للاقتراع وملازمة بيوتها”، مشيرة الى “ان كل من يحرضهم يجب ان يحاسب ويتم توقيفه”، متسائلة “لماذا لا يتركون الناس تمارس حقها الانتخابي بشكل ديموقراطي في هذا اليوم الانتخابي”.