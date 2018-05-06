نداء عاجل من عون الى اللبنانيين

وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نداءً الى اللبنانيين دعاهم فيه الى ممارسة حقهم في الاقتراع والاقبال على التصويت، خلال ما تبّقى من وقت قبل اقفال صناديق الاقتراع.

وقال عون: “بعدما تابعت اليوم عملية الاقتراع، تفاجأت بضعف الاقبال على ممارسة الحق الانتخابي، لأنكم ايها المواطنون، اذا كنتم بالفعل راغبين في حصول تغيير وتبديل، والوصول الى حكم جديد ونهج جديد، فإنّه عليكم ان تمارسوا هذا الحق. لا يجوز ان تتركوا هذه الفرصة مع وجود قانون جديد يسمح للجميع بالوصول الى الندوة البرلمانية”.

وأضاف: “ان الوقت لا يزال متاحاً، وانني آمل منكم ان تقترعوا. واذا كنتم موجودين داخل اقلام الاقتراع، فسيتم تمديد الوقت لكي يتمكّن الجميع من التصويت”.

وكان الرئيس عون تابع بعد ظهر اليوم مسار العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات التي استحدثت في قصر بعبدا، حيث تم ربطها بغرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية التي ترد اليها تباعا تفاصيل الانتخابات ونسب المشاركة فيها وآخر التقارير الامنية.

المصدر: ليبانون ديبايت