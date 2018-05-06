وزارة الداخلية: هذه نسب الاقتراع في بعض الدوائر حتى الخامسة إلا ثلثاً

بلغت نسب الاقتراع في الدوائر الصغرى حتى الساعة الخامسة إلا ثلثا، بحسب وزارة الداخلية، الآتي:

الدائرة الكبرى : البقاع الثالثة : الدائرة الصغرى: بعلبك – الهرمل، البقاع الثالثة، الناخبون 315,643، والمقترعون:136,712. النسبة 43,31.

الدائرة الكبرى: الجنوب الاولى: الدائرة الصغرى: جزين 59,775، والمقترعون:25,827. النسبة:43,2.

الدائرة الكبرى: الجنوب الثالثة: الدائرة الصغرى: النبطية: الناخبون: 147,900، المقترعون:62,444. النسبة 42,22.

الدائرة الكبرى: الجنوب الثالثة، الدائرة الصغرى: مرجعيون وحاصبيا، الناخبون163,018، المقترعون 64,353. النسبة39,47.

الدائرة الكبرى: الجنوب الثانية: الدائرة الصغرى: قرى صيدا الزهراني، الناخبون113,489 المقترعون44,101 . النسبة38,85.

الدائرة الكبرى : الجنوب الثانية: الدائرة الصغرى: صور، الناخبون 190,703، المقترعون 73,973. النسبة 38,78.

الدائرة الكبرى: الجنوب الاولى: الدائرة الصغرى: صيدا المدينة، الناخبون 62,749 المقترعون 23,931 النسبة 38,13.

الدائرة الكبرى: الجنوب الثالثة: الدائرة الصغرى: بنت جبيل، الناخبون 149,647 المقترعون 54,704 النسبة 36,55.

الدائرة الكبرى: جبل لبنان الثالثة: الدائرة الصغرى: بعبدا، الناخبون 166,135 المقترعون 60,715 النسبة 36,54.

الدائرة الكبرى: البقاع الثانية: الدائرة الصغرى: راشيا البقاع الغربي، الناخبون 143,812 المقترعون 44,760 النسبة 31,12.

الدائرة الكبرى: بيروت الثانية: الدائرة الصغرى: بيروت الثانية، الناخبون 353,414 المقترعون 102,501 النسبة 29.