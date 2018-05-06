وسط أجواء هادئة.. لبنان ينتخب نوابه!

انطلقت عند السابعة من صباح اليوم، الأحد، عملية الاقتراع للانتخابات النيابية 2018 في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائباً.

وبدأ توافد الناخبين الذين بلغ عددهم حوالى 3746446 ناخباً منذ الصباح الباكر، للإقتراع وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشدّدة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين و”الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” (لادي)، على أن تقفل الصناديق السابعة مساء.

صيدا

في صيدا، انطلقت العملية الإنتخابية وسط أجواء هادئة عند الساعة السابعة صباحاً، وقد وصلت نسبة الاقتراع إلى 4% عند الثامنة والنصف صباحاً، وسط إجراءات يتخذّها عناصر الجيش في محيط المراكز وعناصر قوى الأمن الداخلي في داخل المراكز لتأمين سير العملية الإنتخابية.

بعبدا

وفي بعبدا، فتحت صناديق الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) عند السّابعة صباحاً، وقد بدأ المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم.

ساحل فتوح كسروان

وفي ساحل فتوح كسروان، انطلقت العملية الانتخابية النيابية في تمام السابعة من قبل ظهر اليوم في قرى وبلدات ساحل فتوح كسروان من بينها البوار، الصفرا، العقيبة طبرجا وأدما كفرياسين وسط حضور للقوى العسكرية والأمنية المولجة تأمين حسن سير العملية الانتخابية.

جرد فتوح كسروان

وفتحت عند السابعة صباحاً صناديق الاقتراع في مختلف بلدات وقرى جرد فتوح كسروان وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية إضافة إلى مندوبي اللوائح حول مراكز الاقتراع. وقد بدت الأجواء هادئة نسبياً ومن المنتظر أن تنشط حركة إقبال المقترعين مع ساعات النهار الطويل.

الكورة

وفي الكورة، انطلقت صباح اليوم العملية الانتخابية وسط أجواء هادئة وانتشار للأجهزة الأمنية في محيط الاقلام، وفي شبه غياب للماكينات الانتخابية التي كانت تنتشر حول المراكز.

زغرتا

وفي بلدات وقرى زغرتا، انطلقت العملية الانتخابية عند السابعة صباحاً بشكل هادىء في ظلّ تدابير أمنية اتخدتها وحدات من الجيش اللبناني خارج مراكز الاقتراع، وعناصر من قوى الأمن الداخلي التي تعمل على تنظيم هذه العملية داخل اقلام الاقتراع وفي محيطها.

وقد بلغت نسبة الاقتراع في قرى وبلدات القضاء حتى الساعة 9:30 إلى حدود الـ 7%.

جونيه

وفي جونيه، افتتحت أقلام الاقتراع الثلاثين والمتوزّعة على البلدات الآتية: صربا، غدير، حارة صخر وساحل علما في جو هادئ، وسط انتشار الأجهزة الأمنية.

بشرّي

وفي بشرّي، انطلقت العملية الانتخابية في قرى وبلدات جبّة بشري السابعة صباحاً وسط تواجد أمني كثيف أمام أبواب مراكز الاقتراع. وقد تجمّع المواطنون ومندوبو اللوائح والمرشحون أمام مراكز الاقتراع منذ السادسة والنصف صباحاً.

وقد بلغت نسبة الإقتراع حتّى الساعة في المنطقة إلى 6%.

مرجعيون

وبدأ المواطنون في مرجعيون بالتوجه منذ السابعة صباحاً، إلى صناديق الاقتراع المحدّدة في قرى المنطقة والبالغ عددها 32 بلدة وتضمّ 41 مركز اقتراع، في ظل أجواء أمنية هادئة، ومريحة، نفذتها القوى الامنية داخل وفي محيط مراكز الاقتراع.

وبدت الحركة الانتخابية في بعض قرى مرجعيون، مقبولة مع انطلاق العملية الانتخابية، في حين شهدت بلدة الخيام حركة كثيفة جداً للسيارات والمواطنين الذين أتوا من معظم المناطق اللبنانية ومن دول الاغتراب.

المتن

وفي دائرة جبل لبنان الثانية (المتن الشمالي)، انطلقت العملية الإنتخابية عند السابعة صباحاً وسط تدابير أمنية مشددة تتخذها عناصر الجيش في محيط مراكز الاقتراع والطرق المؤدية إليها فيما تتولى عناصر قوى الامن الداخلي الحفاظ على الأمن داخل المراكز لحسن سير العملية الانتخابية وكذلك في حضور مراقبين من “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”.

زقاق البلاط والمصيطبة والباشورة

وانطلقت العملية الانتخابية في مناطق زقاق البلاط والمصيطبة والباشورة في بيروت، منذ السابعة صباحاً في مراكز الاقتراع، في أجواء هادئة وبدون أي عوائق، في حضور مندوبي المرشحين وفي ظلّ إجراءات أمنية لقوى الأمن الداخلي داخل المراكز والجيش خارجها.

بيروت الأولى

وانطلقت العملية الانتخابية في دائرة بيروت الأولى، عند السابعة من صباح اليوم، وتضمّ مناطق الأشرفية الرميل الصيفي والمدور في ظلّ أجواء أمنية هادئة وفرتها القوى الأمنية والجيش.

بعلبك – الهرمل

وتوجّه ناخبو وناخبات دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) صباحاً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط تدابير أمنية تولاها الجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط المراكز الانتخابية.

صور – الزهراني

وانطلقت الانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الثانية الزهراني – صور، عند الساعة السابعة صباحاً في أجواء هادئة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة ينفّذها الجيش منذ أمس حيث يسير دوريات مؤلّلة في المناطق.

عكّار

وانطلقت العملية الانتخابية في دائرة الشمال الأولى (عكار) وبالتحديد في حلبا مركز المحافظة، منذ السابعة صباحاً، ولا زالت هادئة والاقتراع خفيف نسبياً، وسط اجواء هادئة وإجراءات أمنية مشددة ودوريات مؤلّلة للجيش في الشوارع المؤدية إلى مراكز الاقتراع، في حين تقوم عناصر قوى الأمن بتأمين سلامة وسير العملية الانتخابية داخل أقلام الاقتراع وأمامها.

البقاع الغربي – راشيا

وافتتحت صناديق الاقتراع في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا)، وسط حركة مكثفة للمندوبين، وخلو الطرقات الرئيسية من حركة السيارات بين مشغرة وصغبين وعميق وسحمر والقرعون وصولا الى المرج مرورا بجب جنين، ولالا، وبعلولا، ما خلا دوريات مكثفة من الجيش.

زحلة

وفي زحلة، كانت الأجواء الانتخابية هادئة حيث فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين، وانطلقت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية اتخذتها قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية.

جبيل

وتستمرّ العملية الانتخابية النيابية في قضاء جبيل حيث انطلقت قرابة السابعة صباحاً وسط تدابير أمنية مشدّدة اتخذتها القوى الأمنية العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي أمام مراكز الاقتراع وفي محيطها وسيرت دوريات في المدينة والقرى والبلدات كافة.

المنية

وفي المنية، تستمرّ العملية الإنتخابية، حيث انتشرت وحدات من الجيش وقوى الامن الداخلي على الطرقات العامة وعلى المفارق الرئيسية وحول أقلام الاقتراع.

النبطية

وفي النبطية، تجري العملية الانتخابية في مركز مهنية النبطية والذي يضم 18 قلماً مخصّصة لحيّ البياض بهدوء، وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة التاسعة صباحاً 6%.

جزين

وفي جزين، بلغت نسبة الإقتراع %5 عند ساعات الصباح الأولى، ويبلغ عدد الناخبين في منطقة جزين 59500 ناخباً.

الضاحية الجنوبية

وفي الضاحية الجنوبية، انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحاً في بلدات الضاحية الجنوبية في دائرة بعبدا – دائرة جبل لبنان الثالثة وهي: الغبيري، برج البراجنة، حارة حريك، المريجة، التحويطة والليلكي، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش حول المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع، بمشاركة لا بأس بها من الناخبين، وحضور كثيف لمندوبي اللوائح.

بنت جبيل

وتتواصل العملية الانتخابية في دائرة قضاء بنت جبيل التي تتبع إلى دائرة الجنوب الثالثة، بهدوء وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي حول مراكز الاقتراع والطرق العامة، وبحضور مراقبين ومندوبين عن اللوائح والمرشحين.