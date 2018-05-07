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الجيش بنتشر في شوارع بيروت

منذ 1 دقيقة
اونلي ليبانون

يقوم ​الجيش​ بتسيير دوريات واقامة حواجز في مختلف ​شوارع بيروت​، للحفاظ على ​الأمن​.