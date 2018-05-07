الحريري: إن ما لم يعجبني الوضع أغادر منصبي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إنّ “بالنسبة الى تيار المستقبل النعم كانت واضحة، انتصرنا على كل الجبهات بارادة الشعب. النتائج تعطي التيار كتلة من 21 نائبا. كنا نراهن على كتلة اكبر. لكن المستقبل كان يواجه باللحم الحي مشروعا اقصائيا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في بيت الوسط : “نمد يدنا لكل من يسعى لتثبيت الاستقرار وتحسين المعيشة، وقد حققنا انجازا بإجراء الانتخابات ومنعنا الفراغ السياسي”.

وأكّد الحريري أنّه “ما زال حليف الرئيس ميشال عون لان هذا التحالف يحقق استقرار البلد”. مشيرا الى ان “اكبر انجاز للحكومة هو الانتخابات النيابية”.

وأوضح أنّ “لبنان هو الحكومة اللبنانية وهو النأي بالنفس، هو البيان الوزاري، حزب الله لديه كتلة نيابية نعم، ولديه سلاح لكن هذه مسألة اقليمية، أما بالنسبة لنتائج بيروت أنا فخور ببيروت”، لافتًا إلى أنّ “لبنان بلد يحتاج الى الاستقرار والانماء”.

وعن موضوع رئاسة المجلس النيابي، قال الحريري: “سأجيب كما أجاب الرئيس بري أنا أعلم من سأنتخب”.

وأعلن أنّه “إن ما لم يعجبني الوضع في المرحلة المقبلة أغادر منصبي”.

المصدر: ليبانون ديبايت