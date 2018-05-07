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الرئيس الحريري يعلن فوزه بـ ٢١ نائباً

منذ 1 دقيقة
وكالات
Lebanon's Prime Minister Saad al-Hariri is seen at the governmental palace in Beirut, Lebanon October 24, 2017. Picture taken October 24, 2017. REUTERS/Mohamed Azakir