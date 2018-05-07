النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات النيابية في كافة دوائر لبنان

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات النيابية، فوز كل من:

– في دائرة الشمال الأولى: وليد البعريني، محمد سليمان، طارق المرعبي، خضر حبيب، هادي حبيش ووهبة قاطيشا عن لائحة “المستقبل لعكار”، وأسعد درغام عن لائحة “عكار القوية”.

– في دائرة الشمال الثانية: عن لائحة “المستقبل للشمال” محمد كبارة، سمير الجسر وديما جمالي. وعن لائحة “العزم” فاز رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، علي دروش، جان عبيد ونقولا شماس. وعن لائحة “الكرامة الوطنية” فاز الوزير السابق فيصل كرامي. أما عن المنية الضنية فقد فاز عن لائحة “المستقبل للشمال” كل من عثمان علم الدين وسامي فتفت. وعن لائحة “الكرامة الوطنية” فاز جهاد الصمد.

– في دائرة الشمال الثالثة، فاز في زغرتا عن لائحة “معا للشمال ولبنان” كل من طوني فرنجية، واسطفان الدويهي، وعن لائحة “الشمال القوي” ميشال معوض. أما في بشري فقد فازت ستريدا جعجع وجوزيف اسحق عن لائحة “نبض الجمهورية”. وفي الكورة فاز عن لائحة “الشمال القوية” جورج عطالله، وكل من فايز غصن وسليم سعادة عن لائحة “معا للشمال ولبنان”. وفي البترون فاز كل من جبران باسيل عن لائحة “الشمال القوي” وفادي سعد عن لائحة “نبض الجمهورية”.

– في البقاع الأولى أي زحلة: فاز كل من عاصم عراجي وسليم عون وميشال ضاهر عن لائحة “زحلة للكل”. وأنور جمعة عن لاحئة “زحلة الخيار والقرار”. وفاز كل من جورج عقيص وقيصر المعلوف وبوغوص كورديان عن لاحئة “زحلة قضيتنا”.

– في البقاع الثانية: فاز كل من عبد الرحيم مراد، محمد نصرالله وهنري شديد وإيلي الفرزلي عن لائحة “الغد الأفضل”، وفاز كل من محمد القرعاوي، ووائل أبو فاعور عن لائحة “المستقبل للبقاع الغربي”.

– في البقاع الثالثة: فاز كل من الوليد السكرية، جميل السيد، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، وإيهاب حمادة وألبير منصور عن لائحة “الأول والوفاء”. كما فاز كل من حسين الصلح وأنطوان حبشي عن لائحة “الكرامة والانماء”.

– في دائرة بيروت الأولى: فاز بحسب النتائج غير الرسمية كل من نديم الجميل، عماد واكيم، وجان طالوزيان عن لائحة “بيروت القوية”. وفاز كل من نقولا الصحناوي وهاغوب ترزيان وألكسي ماطوسيان عن لائحة “بيروت الأولى القوية”. وقد فازت بولا يعقوبيان وجمانة حداد عن لائحة “كلنا وطني”.

– في دائرة بيروت الثانية: فاز عن لائحة “المستقبل لبيروت” كل من سعد الحريري، نهاد المشنوق، تمام سلام، رلى الطبش جارودي، ونزيه نجم. وعن لائحة وحدة بيروت فاز كل من عدنان طرابلسي، أمين شري، محمد خواجة وإدغار طرابلسي. وعن لائحة “بيروت حرزانة” فاز فؤاد مخزومي.

– في دائرة الجنوب الأولى: فاز كل من أسامة سعد وابراهيم عازار عن لائحة “لكل الناس” وبهية الحريري عن لائحة “التكامل والكرامة، وزياد أسود وسليم خوري عن لائحة “صيدا جزين معا”.

– في دائرة الجنوب الثانية، فاز كل من نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى، نواف الموسوي، عنايو عز الدين، حسين جشي، وعلي خريس عن لائحة “الأمل والوفاء”.

-في دائرة الجنوب الثالثة: فاز عن لائحة الأمل الوفاء كل من حسن فضل الله، علي بزي، أيوب حميد، محمد رعد، ياسين جابر وهاني قبيسي، قاسم هاشم، علي حسن خليل، علي فياض، أنور الخليل، وأسعد حردان.

– في دائرة جبل لبنان الأولى، فاز ربيع عواد عن المقعد الشيعي، وكل من سيمون أبي رميا، نعمة افرام، شامل روكز، وروجيه عازار. وعن لاحئة التغيير الأكيد فاز كل من زياد حواط، شوقي الدكاش، وفريد هيكل الخازن.

– في دائرة جبل لبنان الثانية، فاز كل من سامي الجميل، الياس حنكش، عن لاحئة “نبض المتن”، ابراهيم كنعان، إدي معلوف، الياس بو صعب وهاغوب بقرادونيان عن لاحئة “المتن القوي”. وفاز إدي أبي اللمع عن لاحئة “المتن قلب لبنان” وميشال المر عن لاحئة “الوفاء المتنية”.

– في دائرة جبل لبنان الثالثة فاز كل من فادي علامة، علي عمار، آلان عون وحكمت ديب عن لاحئة “الوفاق الوطني”، وفاز بيرا بو عاصي عن لاحئة وحدة وانماء بعبدا. وهادي أبو الحسن عن لاحئة المصالحة.

-في دائرة جبل لبنان الرابعة فاز عن لائحة “المصالحة”، كل من تيمور جنبلاط، محمد الحجار، بلال عبدالله، مروان حمادة، جورج عدوان ناجي البستاني، نعمة طعمة، أكرم شهيب، هنري حلو وأنيس نصار. وعن لائحة “ضمانة الجبل” فاز كل من ماريو عون، طلال ارسلان، وسيزار أبو خليل.