امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة…

يؤثر المنخفض الجوي على لبنان ويستمر لغاية الاربعاء، بطقس غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة وتدني بدرجات الحرارة.

طقس اليوم والايام المقبلة:

_الاثنين ٧ أيار: طقس غير مستقر غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية متفرقة، الحرارة تستمر بالانخفاض وتتراوح على الساحل بين ١٦ و ٢٥ درجة.

_الثلاثاء ٨ أيار: طقس غير مستقر غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية متفرقة، الحرارة تستمر بالانخفاض وتتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة احتمال ثلوج خفيفة على ٢٥٠٠م.

_الاربعاء ٩ أيار: متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية فيما الحرارة تبقى مستقرة نسبيا.