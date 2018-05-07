بالأرقام: أحجام الكتل النيابية لبرلمان 2018

تظهر القراءة الأولية للانتخابات النيابية، كيفية توزع المقاعد النيابية وفق الاحزاب، وهي تتوزع على الشكل التالي:

الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وحلفاؤه 36 مقعداً:

حزب الله: 13 مقعد – حركة امل: 16 مقعد

حزب القومي السوري الاجتماعي: 3 مقاعد

حزب المردة: مقعدان

عبد الرحيم مراد

محمد نصرالله

التيار الوطني الحر وحلفاؤه: 27 مقعداً

تيار المستقبل: 18 مقعداً

القوات اللبنانية: 15 مقعداً

الحزب الاشتراكي: 8 مقاعد

تيار العزم: 4 مقاعد

حزب الكتائب: 3 مقاعد

المجتمع المدني: مقعد

المستقلين: 16

رصد موقع ليبانون ديبايت