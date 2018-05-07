بالأرقام: أحجام الكتل النيابية لبرلمان 2018

تظهر القراءة الأولية للانتخابات النيابية، كيفية توزع المقاعد النيابية وفق الاحزاب، وهي تتوزع على الشكل التالي:
الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وحلفاؤه 36 مقعداً:
حزب الله: 13 مقعد – حركة امل: 16 مقعد
حزب القومي السوري الاجتماعي: 3 مقاعد
حزب المردة: مقعدان
عبد الرحيم مراد
محمد نصرالله
التيار الوطني الحر وحلفاؤه: 27 مقعداً
تيار المستقبل: 18 مقعداً
القوات اللبنانية: 15 مقعداً
الحزب الاشتراكي: 8 مقاعد
تيار العزم: 4 مقاعد
حزب الكتائب: 3 مقاعد
المجتمع المدني: مقعد
المستقلين: 16
رصد موقع ليبانون ديبايت
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