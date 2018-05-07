بالاسماء: النتائج النهائية للانتخابات النيابية… اليكم البرلمان الجديد

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية للعام 2018 وأتت النتائج كالتالي:
الشمال الاولى:
عكار
وليد البعريني (سني)
محمد سليمان (سني)
طارق المرعبي (سني)
خضر حبيب (علوي)
هادي حبيش (ماروني)
وهبة قاطيشا (روم أورثوذكس)
أسعد درغام (روم أورثوذكس)
الشمال الثانية:
طرابلس
نجيب ميقاتي (سني)
محمد كبارة (سني)
سمير الجسر (سني)
ديما جمالي (سني)
فيصل كراميد (سني)
علي درويش (علوي)
جان عبيد (ماروني)
نقولا نحاس (أورثوذكس)
المنية – الضنية
عثمان علم الدين (سني)
سامي فتفت (سني)
جهاد الصمد (سني)
الشمال الثالثة:
زغرتا
طوني فرنجية (ماروني)
اسطفان دويهي (ماروني)
ميشال معوض (ماروني)
بشري
ستريدا جعجع (ماروني)
جوزيف اسحق (ماروني)
الكورة
جورج عطالله (روم أورثوذكس)
فايز غصن (روم أورثوذكس)
سليم سعادة (روم أورثوذكس)
البترون
جبران باسيل (ماروني)
فادي سعد (ماروني)
البقاع 1:
زحلة
عاصم عراجي (سني)
انور جمعة (شيعي)
سليم عون (ماروني)
ميشال ضاهر (روم كاثوليك)
جورج عقيص (روم كاثوليك)
قيصر المعلوف (روم أورثوذكس)
ادي دمرجيان (أرمن أورثوذكس)
البقاع 2:
راشيا والبقاع الغربي
عبد الرحيم مراد (سني)
محمد القرعاوي (سني)
محمد نصرالله (شيعي)
وائل أبو فاعور (درزي)
هنري شديد (ماروني)
ايلي الفرزلي (روم أورثوذكس)
البقاع 3:
بعلبك الهرمل
الوليد السكرية (سني)
حسين صلح (سني)
جميل السيد (شيعي)
ابراهيم الموسوي (شيعي)
حسين الحاج حسن (شيعي)
غازي زعيتر (شيعي)
علي المقداد (شيعي)
ايهاب حمادة (شيعي)
انطوان حبشي (ماروني)
البير منصور (روم كاثوليك)
بكر الحجيري (سني)
بيروت 1:
بيروت: الاشرفية- الرميل – المدور – الصيفي
نديم الجميل (ماروني)
نقولا الصحناوي (روم كاثوليك)
عماد واكيم (روم أورثوذكس)
بولا يعقوبيان (أرمن أورثوذكس)
هاغوب ترزيان (أرمن أورثوذكس)
الكسي ماطوسيان (أرمن أورثوذكس)
جان طالوزيان (ارمن كاثوليك)
انطوان بانو (أقليات)
بيروت 2:
رأس بيروت – عين المريسة – ميناء الحصن – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة – المرفأ – الباشورة
سعد الحريري (سني)
نهاد المشنوق (سني)
تمام سلام (سني)
رلى الطبش جارودي (سني)
عدنان طرابلسي (سني)
فؤاد مخزومي (سني)
أمين شري (شيعي)
محمد خواجة (شيعي)
فيصل الصايغ (درزي)
نزيه نجم (روم أورثوذكس)
ادغار طرابلسي (انجيلي)
الجنوب 1:
صيدا
اسامة سعد (سني)
بهية الحريري (سني)
جزين
زياد اسود (ماروني)
ابراهيم عازار (ماروني)
سليم خوري (كاثوليك)
الجنوب 2:
صور
نواف الموسوي (شيعي)
عناية عز الدين (شيعي)
حسين جشي (شيعي)
علي خريس (شيعي)
قرى صيدا الزهراني
نبيه بري (شيعي)
علي عسيران (شيعي)
ميشال موسى (روم كاثوليك)
الجنوب 3:
بنت جبيل
حسين فضل الله (شيعي)
علي بزي (شيعي)
أيوب حميد (شيعي)
النبطية
محمد رعد (شيعي)
ياسين جابر (شيعي)
هاني قبيسي (شيعي)
مرجعيون حاصبيا
قاسم هاشم (سني)
علي حسن خليل (شيعي)
علي فياض (شيعي)
انور الخليل (درزي)
اسعد حردان (روم أورثوذكس)
جبل لبنان 1:
جبيل
مصطفى الحسيني (شيعي)
زياد حواط (ماروني)
سيمون ابي رميا (ماروني)
كسروان
نعمة افرام (ماروني)
شامل روكز (ماروني)
شوقي الدكاش (ماروني)
فريد هيكل الخازن (ماروني)
روجيه عازار (ماروني)
جبل لبنان 2:
المتن
سامي الجميل (ماروني)
الياس حنكش (ماروني)
ابراهيم كنعان (ماروني)
ادي ابي اللمع (ماروني)
ادكار معلوف (روم كاثوليك)
الياس بو صعب (روم اورثوذكس)
ميشال المر (روم اورثوذكس)
هاغوب بقرادونيان (أرمن أورثوذكس)
جبل لبنان 3:
بعبدا
فادي علامة (شيعي)
علي عمار (شيعي)
هادي ابو الحسن (درزي)
بيار بو عاصي (ماروني)
الان عون (ماروني)
حكمت ديب (ماروني)
جبل لبنان 4:
الشوف
محمد الحجار (سني)
بلال عبدالله (سني)
مروان حمادة (درزي)
تيمور جنبلاط (درزي)
جورج عدوان (ماروني)
فريد البستاني (ماروني)
ماريو عون (ماروني)
نعمة طعمة (روم كاثوليك)
عاليه
اكرم شهيب (درزي)
طلال ارسلان (درزي)
هنري حلو (ماروني)
سيزار أبي خليل (ماروني)
انيس نصار (روم أورثوذكس)
أضف تعليق