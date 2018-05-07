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بالتفاصيل والأسماء: الفائزون في دوائر جبل لبنان

منذ 1 دقيقة
وكالات

بالأسماء، هؤلاء هم الفائزون في دوائر جبل لبنان الأربع حسب نتائج غير رسمية:

جبل لبنان 1:
جبيل

ربيع عواد
زياد حواط
سيمون ابي رميا

كسروان

نعمة افرام
شامل روكز
شوقي الدكاش
فريد هيكل الخازن
روجيه عازار

جبل لبنان 2:
المتن

سامي الجميل
الياس حنكش
ابراهيم كنعان
ادي ابي اللمع
ادكار معلوف
الياس بو صعب
ميشال المر
هاغوب بقرادونيان

جبل لبنان 3:
بعبدا

فادي علامة
علي عمار
هادي ابو الحسن
بيار بو عاصي
الان عون
حكمت ديب

جبل لبنان 4:
الشوف
محمد الحجار
بلال عبدالله
مروان حمادة
تيمور جنبلاط
جورج عدوان
ناجي البستاني
ماريو عون
نعمة طعمة

عاليه

اكرم شهيب
طلال ارسلان
هنري حلو
سيزار أبي خليل
انيس نصار