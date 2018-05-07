بالتفاصيل والأسماء: الفائزون في دوائر جبل لبنان

بالأسماء، هؤلاء هم الفائزون في دوائر جبل لبنان الأربع حسب نتائج غير رسمية:
جبل لبنان 1:
جبيل
ربيع عواد
زياد حواط
سيمون ابي رميا
كسروان
نعمة افرام
شامل روكز
شوقي الدكاش
فريد هيكل الخازن
روجيه عازار
جبل لبنان 2:
المتن
سامي الجميل
الياس حنكش
ابراهيم كنعان
ادي ابي اللمع
ادكار معلوف
الياس بو صعب
ميشال المر
هاغوب بقرادونيان
جبل لبنان 3:
بعبدا
فادي علامة
علي عمار
هادي ابو الحسن
بيار بو عاصي
الان عون
حكمت ديب
جبل لبنان 4:
الشوف
محمد الحجار
بلال عبدالله
مروان حمادة
تيمور جنبلاط
جورج عدوان
ناجي البستاني
ماريو عون
نعمة طعمة
عاليه
اكرم شهيب
طلال ارسلان
هنري حلو
سيزار أبي خليل
انيس نصار
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