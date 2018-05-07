بالتفاصيل والأسماء: الفائزون في دوائر جبل لبنان

بالأسماء، هؤلاء هم الفائزون في دوائر جبل لبنان الأربع حسب نتائج غير رسمية:

جبل لبنان 1:

جبيل

ربيع عواد

زياد حواط

سيمون ابي رميا

كسروان

نعمة افرام

شامل روكز

شوقي الدكاش

فريد هيكل الخازن

روجيه عازار

جبل لبنان 2:

المتن

سامي الجميل

الياس حنكش

ابراهيم كنعان

ادي ابي اللمع

ادكار معلوف

الياس بو صعب

ميشال المر

هاغوب بقرادونيان

جبل لبنان 3:

بعبدا

فادي علامة

علي عمار

هادي ابو الحسن

بيار بو عاصي

الان عون

حكمت ديب

جبل لبنان 4:

الشوف

محمد الحجار

بلال عبدالله

مروان حمادة

تيمور جنبلاط

جورج عدوان

ناجي البستاني

ماريو عون

نعمة طعمة

عاليه

اكرم شهيب

طلال ارسلان

هنري حلو

سيزار أبي خليل

انيس نصار