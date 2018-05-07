بالفيديو.. اشكالات متنقلة وشعارات تحريضية في بيروت

بالتزامن مع اعلان نتائج الانتخابات النيابية وحديث وزير الداخلية والبلديات نهاد المنشوق عن أن ما يحصل في بيروت معيب ولا علاقة له بالإنتصار والفرحة بل بالثأر والإنتقام. أقدم مسلحون على دراجات نارية مساء اليوم على رفع أعلام حزبية على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار حيث اعتدوا على عدد من آليات وأطلقوا النار من دون وقوع إصابات، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، ما ادى الى وقوع اشكال كبير مع شبان من المنطقة.

وأظهر فيديو حصل عليه “لبنان 24” مجموعة كبيرة من الشبان على دراجات النارية يرفعون اعلام “حزب الله” و”حركة أمل” ويرددون شعارات طائفية عند اوتوستراد قريطم قرب “بندور”.