تجمع امام وزارة الداخلية تضامنا مع جومانا حداد

تجمع أمام وزارة الداخلية عدد من مناصري المرشحة جومانا حداد تحت عنوان “لن نسمح بتزوير النتائج واسقاط جومانا”.

وألقت حداد كلمة قالت فيها: “لن نكتفي بهذا الاعتصام وبهذه الوقفة الاحتجاجية بل سنضع بالتنسيق مع المجتمع المدني برنامجا تصعيديا للتحرك المدني الديموقراطي الضاغط وسيباشر محامونا باستكمال الوثائق والمعطيات لتقديم دعوى طعن بنتيجة هذه العملية الانتخابية”.

ووجهت تحية الى “كلنا وطني” والى الناخبين والناخبات الذين اقترعوا لها واعطوها ثقتهم الغالية، وتقدمت بالتهنئة الى الفائزة بوليت ياغوبيان في اللائحة”.

وحضر الى مكان الاعتصام المرشحة بوليت ياغوبيان وحيت المعتصمين، وقالت:” مساء أمس خرقنا بنائبين انا وجومانا ولكن لا اعلم ماذا جرى بعد ذلك وفي العتمة، جرى شيء غريب وعجيب، هناك تواطؤ من السلطة ومن كل احزاب السلطة في هذا الموضوع”.

وطالبت بـ”إعادة تعداد الاصوات، فهناك خروقات كثيرة جرت وفي كل المناطق”، مؤكدة انه “يجب على الشعب اللبناني ان يناضل وان يؤمن بصوته وبحقه”.