تحذير من إطلاق النّار في الشمال فور إعلان النتائج

أفادت مصادر عسكرية لـ”لبنان 24″ بأنَّ “قيادة الجيش في الشمال ستتعامل بشكلٍ فوري وحازم مع أيِّ إطلاق نارٍ عشوائي ابتهاجاً بصدور النتائج النيابية بشكلٍ رسمي بعد ظهر اليوم”.

وحذَّرت المصادر “جميع المواطنين من إطلاق النار لأيِّ سببٍ كان، تحتَ طائلة الملاحقة الفورية والتوقيف الفوري”، مؤكِّدة أنّ “أمن وسلامة المواطنين هما أولوية لقيادة الجيش”.

وكانت دوريات من الجيش والمخابرات قد نفّذت مساء أمس، الأحد، سلسلة من المداهمات والتوقيفات في مختلف مناطق طرابلس والشمال لمطلقي النَّار بالإضافة لضبط أسلحة حربية وذخائر استعملت لهذه الغاية.

المصدر: لبنان24