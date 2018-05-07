جنبلاط يعلن أسماء نواب “التقدمي”

أطل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط من الشوف برفقة نجله تيمور, قائلا “كنت اود أن اعطي الانطباع النهائي حول نتائج الانتخابات لكن لا استطيع ان افعل ذلك قبل صدور النتيجة الرسمي”.

وأكد جنبلاط ان “الانتخابات جرت بنجاح كبير ولا ينبغي ان نعبر عن فرحتنا باطلاق النار.” وأضاف “الاثنين رئيس اللائحة يعلن بنفسه النتائج الرسمية وفق وزارة الداخلية واذا كا لا بد من احتفال فسيكون بعد أسبوع في المختارة”.

وأعلن فوز هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ ووائل ابو فاعور وانور الخليل ولكن هذه نتائج أولية وغدا يعلن تيمور النتائج كاملة.

المصدر: ليبانون ديبايت