“حزب الله” يرد على وهاب: للتروي والتأمل

ردت دائرة العلاقات الاعلامية في حزب الله تعليقاً على تغريدات الوزير السابق وئام وهاب، معتبرة أن “ما صدر من اتهامات من قبل الوزير الصديق بحق أحد المسؤولين في حزب الله مرفوضة شكلاً ومضموناً ولا تمت الى الحقيقة بصلة”.

وأشارت الى أن “الالتباسات بين الحلفاء لا تُعالج بمثل هذه الطريقة”، داعية وهّاب إلى “الهدوء والتروي والتأمل”.

وكان وهاب علّق في سلسلة تغريدات له على “تويتر”، على نتائج ​الانتخابات النيابية 2018​ في دائرة ​جبل لبنان​ الرابعة، قائلاً: “شكري الأكبر لأهل الوفاء في كيفون والقماطية الذّين كانوا أوفياء مع أشرف الناس، لذا منحوا أصواتهم لمن عمل ضدّ المقاومة في أخطر دائرة على حدود فلسطين”.