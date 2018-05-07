رغم الخروقات .. الحريري زعيماً للطائفة السنية في لبنان (بالأسماء والأرقام)

مع انتهاء فرز الأصوات وعلى الرغم من القانون الإنتخابي الجديد بكل هفواته وتعقيداته، لا يزال الرئيس سعد الحريري رقماً صعباً على الساحة السنية وزعيماً على الرغم من الخروقات البسيطة التي حصلت في بعض المناطق. وهذا ما تظهره النتائج من خلال عدد المقاعد السنية التي حازها الحريري ضمن كتلته والتي تبلغ 16 مقعداً من أصل 27 مقعداً مخصصاً في مجلس النواب للطائفة السنية.

تيار المستقبل: 16 مقعداً : سعد الحريري – تمام سلام – بهية الحريري – نهاد المشنوق – محمد كبارة – سمير الجسر – سامي فتفت – طارق المرعبي – عاصم عراجي – عثمان علم الدين – محمد القرعاوي- وليد البعيريني – محمد الحجار – رولا الطبش جارودي – بكر الحجيري – محمد سلمان.

فيما لم يحز السنة المقربون من 8 آذار سوى على مقاعد عشرة مقاعد: نجيب ميقاتي – فؤاد مخزومي – عبدالرحيم مراد – أسامة سعد – الوليد سكرية – فيصل كرامي – جهاد الصمد – طارق الخطيب – قاسم هاشم – عدنان الطرابلسي.

أما الجماعة الإسلامية فحازت على مقعد واحد: مصطفى علي حسين.

المصدر: ليبانون ديبايت