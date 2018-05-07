قبل أن يطرد مراسلة الـLBCI.. وهاب: هزمت وليد جنبلاط في النتائج!

اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب انه “من الواضح ان اللعبة علينا كانت لعبة الحاصل الانتخابي”، لافتا الى انه “كانت هناك مفاجآت في الاقلام الشيعية وانا اقول “حلو الوفا”، لافتا الى ان ” هناك علامات استفهام في الفرز وسنذهب الى المجلس الدستوري للطعن”.
وكشف وهاب انه حصل على اصوات تفضيلية موازية لاصوات الوزير طلال ارسلان، مضيفا:” في النتائج هزمت وليد جنبلاط “.
كلام وهاب جاء في حديث مباشر عبر هواء محطة الـLBCI، وانتهى بـ”سوء تفاهم” بينه وبين المذيعة أدى الى الطلب من فريق المحطة وقف البث ومغادرة دارته.
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