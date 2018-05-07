قبل أن يطرد مراسلة الـLBCI.. وهاب: هزمت وليد جنبلاط في النتائج!

اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ انه “من الواضح ان اللعبة علينا كانت لعبة الحاصل الانتخابي”، لافتا الى انه “كانت هناك مفاجآت في الاقلام الشيعية وانا اقول “حلو الوفا”، لافتا الى ان ” هناك علامات استفهام في الفرز وسنذهب الى ​المجلس الدستوري​ للطعن”.

وكشف وهاب انه حصل على اصوات تفضيلية موازية لاصوات الوزير ​طلال ارسلان، مضيفا:” في النتائج هزمت ​وليد جنبلاط​ “.

كلام وهاب جاء في حديث مباشر عبر هواء محطة الـLBCI، وانتهى بـ”سوء تفاهم” بينه وبين المذيعة أدى الى الطلب من فريق المحطة وقف البث ومغادرة دارته.