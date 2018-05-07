كيف علق تيار المستقبل على اشكال عائشة بكار؟

اعلن تيار المستقبل في بيان تعليقا على اشكال عائشة بكار أن “فلولا من الخارجين على القانون حاولت طوال اليومين الماضيين، نشر حالة من الفلتان والفوضى في احياء بيروت، والقيام بعمليات تخريب والاعتداء على النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان استشهاده، واقتحام منطقة عائشة بكار بمئات الدراجات النارية، واطلاق هتافات مذهبية واستفزازية، تعيد العاصمة الى مناخات التحريض والعبث بالسلم الاهلي، وتنكء جراح اليوم المشؤوم للسابع من ايار ٢٠٠٨ .”

وأشار البيان الى ان “تيار المستقبل وابناء بيروت الذين يعبرون عن سخطهم تجاه هذه الممارسات الشاذة والمشبوهة، يحملون المسؤولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط فلتان عناصرها، وردعهم عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ردات فعل .”

وأضاف:”يهيب التيار بهذا الشأن بجميع الشبان والانصار والمحازبين، التزام ضبط النفس، والامتناع عن تنظيم اية مسيرات مضادة، والتعاون مع الجيش وقوى الامن الداخلي لضبط الوضع، وقطع الطريق على المصطادين بالمياه العكرة .”