مفاجآت في الإنتخابات النيابية!

بحسب النتائج الأولية للإنتخابات النيابية التي حصلت أمس في لبنان، تكشفت عدّة مفاجآت لم تكن متوقعة لدى معظم المتابعين، والتي يمكن البناء عليها في العديد من التحليلات.

المفاجأة الأولى كانت “القوات اللبنانية” التي حققت نتائج كبيرة جداً في غالبية الدوائر الإنتخابي، وفي حين يعيد البعض فوز “القوات” في المتن وكسروان إلى عدم الحماسة العونية للتصويت، غير أن هذا الدخول النيابي القواتي إلى غالبية الأقضية والدوائر المسيحية، يعني أن “القوات” لم تعد حزباً مسيحياً شمالياً بل أصبحت تُمثل 6 نواب في جبل لبنان.

المفاجأة الثانية تمثلت في رسوب أشرف ريفي، الذي كان يطمح أن يكون زعيماً سنياً على مستوى لبنان، للتنخفض طموحاته مؤخراً ليكون نائباً في البرلمان، لكن رسوبه، وفق كل المتابعين أنهى حالته السياسية في طرابلس.

المفاجآة الثالثة، المجتمع المدني في الأشرفية، حيث توقعت كل الإحصاءات وإستطلاعات الرأي أن المجتمع المدني يحارب من أجل الفوز بمقعد واحد، لكن الأرقام الأولية توحي بأن الفوز سيكون بمقعدين.

المفاجأة الثالثة، فوز ميشال المرّ، إذ إن كل التوقعات السابقة إستبعدت وصوله إلى الحاصل لأن معظم مفاتيحه الإنتخابية من رؤساء بلديات ومخاتير، إما وقفوا على حياد إما عملوا مع العهد لصالح “التيار الوطني الحرّ”.

المصدر: لبنان 24