منخفض جوي متمركز: الطقس عاصف وماطر.. متى سترتفع الحرارة مجدداً؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تتدنى درجات الحرارة ليلا لتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن2300 متر، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بعد ظهر الأربعاء.

– الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تتدنى درجات الحرارة ليلاً لتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن2300 متر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط أمطار محلية بين حين وآخر، يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا بدءا من الظهر، كما نشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10الى 15 كلم/س تنشط أحيانا فتقارب ال كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

– حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء:23°م.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,43 ساعة غروب الشمس: 19,77 .