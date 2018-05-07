منع سير الدراجات في بيروت لـ 72 ساعة

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، والحفاظ على السلم الأهلي على أثر الإشكالات الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت في الساعات الماضية، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قراراً، يقضي بمنع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة.

وتستثنى من هذا التدبير فقط الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية ولكافة الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وما يعرف بالـ”Delivery” للمطاعم والصيدليات ولوكالات الأنباء والإعلام والصحفيين والمصورين، وشركات توزيع الصحف والمجلات.

هذا وكلف المشنوق القطعات الأمنية تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة، وإتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول.