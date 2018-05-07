من فاز في دائرتي بيروت؟

بالأسماء، هؤلاء هم الفائزون في دائرتي بيروت حسب نتائج غير رسمية:

بيروت 1:

بيروت: الاشرفية- الرميل – المدور – الصيفي

نديم الجميل (ماروني)

نقولا الصحناوي (روم كاثوليك)

عماد واكيم (روم أورثوذكس)

بولا يعقوبيان (أرمن أورثوذكس)

هاغوب ترزيان (أرمن أورثوذكس)

الكسي ماطوسيان (أرمن أورثوذكس)

جان طالوزيان (ارمن كاثوليك)

جمانة حداد (أقليات)

بيروت 2:

رأس بيروت – عين المريسة – ميناء الحصن – زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة – المرفأ – الباشورة

سعد الحريري (سني)

نهاد المشنوق (سني)

تمام سلام (سني)

رلى الطبش جارودي (سني)

عدنان طرابلسي (سني)

فؤاد مخزومي (سني)

أمين شري (شيعي)

محمد خواجة (شيعي)

فيصل الصايغ (درزي)

نزيه نجم (روم أورثوذكس)

ادغار طرابلسي (انجيلي)