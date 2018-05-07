هؤلاء هم المرشحون الفائزون حتى الساعة

نشرت قناة “LBCI” أسماء المرشحين الفائزين في عدد من الدوائر حتى الساعة:

المرشحون الفائزون في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل)

زياد حواط

نعمة افرام

فريد هيكل الخازن

سيمون أبي رميا

شامل روكز

المرشحون الفائزون في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن):

سامي الجميل

ميشال المر

ابراهيم كنعان

الياس بو صعب

ادي ابي اللمع

هاغوب بقرادونيان

المرشحون الفائزون عن دائرة جبل لبنان الثالثة: (بعبدا)

علي عمار

الان عون

حكمت ديب

هادي ابو الحسن

بيار بو صعب

المشرحون الفائزون في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه):

تيمور جنبلاط

مروان حمادة

طلال ارسلان

جورج عدوان

محمد الحجار

المرشحون الفائزون في دائرة الشمال الثانية (طرابلس المنية والضنية):

نجيب ميقاتي

شربل نحاس

جان عبيد

فيصل كرامي

سمير الجسر

محمد كبارة

المرشحون الفائزون في دائرة الجنوب الأولى (جزين وصيدا):

بهية الحريري

أسامة سعد

زياد أسود

ابراهيم عزار

سليم خوري

المرشحون الفائزون في دائرة الجنوب الثانية (صور وقرى صيدا)

نبيه بري

علي عسيران

ميشال موسى

نواف الموسوي

عناية عز الدين

علي خريس

حسين جشي

المرشحون الفائزون في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا)

علي بزي

ايوب حميد

حسن فضل الله

اسعد حردان

علي فياض

قاسم هاشم

انور الخليل

محمد رعد

علي حسن خليل

ياسين جابر

هاني قبيسي

المرشحون الفائزون عن دائرة الثالثة (بعلبك الهرمل)

البير منصور

الوليد سكرية

ابراهيم الموسوي

ايهاب حمادة

جميل السيد

حسين الحاج حسن

علي المقداد

وغازي زعيتر