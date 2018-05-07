هل فعلاً قام مدنيون بتوضيب صندوق اقتراع؟ هذه حقيقة “فيديو صيدا”

صدر عن غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات، البيان التالي: “بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم، يظهر مدنيين يقومون بتوضيب محتويات صندوق اقتراع، تبين أنهما رئيس قلم وكاتب كانا يخرجان محضر الانتخاب المختوم بالشمع الأحمر لتسليمه إلى لجنة القيد المختصة أمام قصر عدل صيدا، وتحت مراقبة عناصر قوى الأمن.

وأمس أرسل أحد المرشحين مندوبه إلى محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو بعد انتشار الفيديو، فشرح المحافظ ملابسات ما جرى، وعندما عرض محضر الانتخاب المذكور أعلاه على لجنة القيد المختصة، في حضور جميع مندوبي المرشحين، لم يسجل أي اعتراض، وجاءت النتيجة مطابقة لمحضر الفرز”.