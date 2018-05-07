وهاب للناخبين: كنا نستأهل غدركم شكراً لكم

غرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه الخاص على “توتير” قائلاً: “مبروك عليكم يا “أهل الوفاء” لا الغدر مروان حماده ومحكمته الدولية لقد أخطأنا بحقكم كثيراً طيلة سنوات وكنا نستأهل غدركم شكراً لكم”.

وأضاف: “المعلومات التي وصلتنا تؤكد خرق لائحتنا ونيلنا الحاصل ولكن توقف الفرز يثير ريبتنا بعد إعتراض جنبلاط على الأمر. شكري لسبعة آلاف منحوني صوتهم التفضيلي في المناصف والشوف الأعلى والإقليم الحبيب وشكري لبلدتي على الألف صوت بلدة الوفاء والرجال”.

المعلومات التي وصلتنا تؤكد خرق لائحتنا ونيلنا الحاصل ولكن توقف الفرز يثير ريبتنا بعد إعتراض جنبلاط على الأمر شكري لسبعة آلاف منحوني صوتهم التفضيلي في المناصف والشوف الأعلى والإقليم الحبيب وشكري لبلدتي على الألف صوت بلدة الوفاء والرجال