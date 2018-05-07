وهّاب: سأبقى مع المقاومة ولست مع المقاولين!

غرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهّاب عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “نلت 7340 صوتاً ونال مروان حمادة 7266 صوتاً وربح مروان حمادة لذا أطلب من النائب حمادة شكر “حزب الله” الذي ساهم في إنجاحه عندما حرمنا من 300 صوت وإلى المجلس الدستوري للطَّعن بالتزوير لمنعنا من إسقاط حمادة”.

أضاف: “كان يجب أن أشهد زوراً في المحكمة الدولية وأسكت على “عصابة ساجد” من المتعهّدين السارقين للمال العام عندها كانت أمورنا بألف خير. احكم يا سيّد الرجال على المنافقين سأبقى مع المقاومة ولست مع المقاولين”.