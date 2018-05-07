يعقوبيان: هناك محاولة لإسقاط جمانة حداد وهي ناجحة

غرّدت المرشحّة عن لائحة “كلنا وطني” الاعلامية بولا يعقوبيان عبر حسابها الخاص على “تويتر” قائلة: “شكرا من القلب لكل صوت اعطانا ثقة، بلشت اول معركة قبل ما نبلش!”.

وأضافت: “هناك محاولة لسرق إنجازكم واصواتكم، وهناك محاولة لاسقاط جمانة وهي ناجحة بكل حساباتنا #جمانة_نائبة حذارِ حذف اَي صوت جريء وحرّ أعطى #كلنا_وطني #لبنان”.